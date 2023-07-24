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Путин подписал законопроект об увеличении на 5 лет предельного возраста военнослужащих в запасе

Политика
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Путин подписал законопроект об увеличении на 5 лет предельного возраста военнослужащих в запасе
Фото pixabay.com

Поправки внесли в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они вступят в силу в 2024 году.

Закон касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков или мичманов. Для тех, кто относится к первому разряду, предельный возраст увеличат до 40 лет, ко второму до 50 лет, а к третьему до 55 лет. Также его увеличат и для тех, кто пребывает в мобилизационном резерве. Для старших офицеров повысят до 65 лет, для младших до 60 лет, для тех, кто имеет другие звания, возраст увеличат до 55 лет. Предельный возраст для высших офицеров сохранился и остается на пороге 70 лет.

Кроме того, законопроект допускает, что граждане России теперь могут подписать контракт для участия в операциях за пределами РФ, пребывая на срочной службе или в запасе.

Также закон устанавливает случаи приостановления пребывания гражданина в резерве, если он был мобилизован, подписал контракт, сообщает РИА «Новости».

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