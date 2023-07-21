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Повысить призывной возраст в Российской армии до 30 лет предложили в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/povysit-prizyvnoj-vozrast-v-rossijskoj-armii-do-30-let-predlozhili-v-gosdume
Повысить призывной возраст в Российской армии до 30 лет предложили в Госдуме
Фото freepik.com

Депутат Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст составит с 18 до 30 лет.

Поправку в законопроект во втором чтении уже поддержал госдумовский Комитет по обороне. В первом чтении рассматривалось повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года, однако повышать его не стали.

Кроме того, депутат отметил, что новая мера не коснется осеннего призыва этого года. Она вступит в силу в 2024 году.

«Те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — цитирует Картаполова ТАСС.

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