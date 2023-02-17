Статус особой экономической зоны могут присвоить курорту «Новая Анапа»
Совещание по реализации проекта создания всероссийского курорта 17 февраля провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
На совещании представили и согласовали дорожную карту — для строительства курорта привлекут частные и федеральные инвестиции.
Комфортные условия для ведения бизнеса в «Новой Анапе» будет создавать Правительство РФ. Например, городу-курорту планируют присвоить статус особой экономической зоны.
Условия конкурса для поиска инвесторов курорта разработает Минэкономразвития. Инвесторы обеспечат своевременный ввод объектов в эксплуатацию и их надежность.
Всероссийский курорт «Новая Анапа» планируют создать на территории 1,6 тыс. га. Там разместят 15 тыс. гостиничных номеров, а также увеличат протяженность пляжей на 17 км. Реализация проекта даст Кубани не менее 14 тыс. рабочих мест и привлечет инвестиции, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в Краснодаре в 2022 году
- Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75