Курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города
Экономика
24.01.2023 20:29
Развитие курорта обсуждали 24 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации проекта всероссийского курорта «Новая Анапа». Он создается на Бугазской косе в 25 км от Анапы на территории 1,6 тыс. га, включающей песчаные пляжи.
При разработке проекта планируют предусмотреть строительство гостиниц разных категорий, организовать зоны отдыха и развлечений, а также разработать транспортную логистику и провести инженерные коммуникации.
Проект планируют реализовать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба корпорации Туризм.РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» планирует привлечь свыше 350 млрд рублей инвестиций на Кубань.
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