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Курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-novaya-anapa-postroyat-na-bugazskoj-kose-v-25-km-ot-goroda
Курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города
Фото Pexels, pixabay.com

Развитие курорта обсуждали 24 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации проекта всероссийского курорта «Новая Анапа». Он создается на Бугазской косе в 25 км от Анапы на территории 1,6 тыс. га, включающей песчаные пляжи.

При разработке проекта планируют предусмотреть строительство гостиниц разных категорий, организовать зоны отдыха и развлечений, а также разработать транспортную логистику и провести инженерные коммуникации.

Проект планируют реализовать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба корпорации Туризм.РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» планирует привлечь свыше 350 млрд рублей инвестиций на Кубань.

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