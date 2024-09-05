Статус иноагента обжалует кубанская экологическая организация

АНО «Гражданская инициатива против экопреступности»* (признана иностранным агентом по решению Минюста) обжалует приобретенный статус иноагента.

По словам руководителя организации Дмитрия Шевченко, о внесении в реестр иноагентов он узнал из новостей.

«Ни о какой проверке нас не предупреждали, мы даже не видели акта этой проверки и не понимаем, в чем конкретно виноваты. Естественно, будем обжаловать. Детали пока раскрывать не стану», — цитирует Дмитрия Шевченко «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минюст 30 августа внес в перечень иноагентов организацию из Горячего Ключа за распространение недостоверной информации «о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

*признана иностранным агентом по решению Минюста России.