Минюст внес в список иноагентов организацию из Горячего Ключа

Министерство юстиции 30 августа внесло в перечень иноагентов автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности»*.

Организация, зарегистрированная в Горячем Ключе, распространяла недостоверную информацию «о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Информация относилась к сфере экологии и правоохранной деятельности.

Кроме того, «Гражданская инициатива против экологической преступности»* создавала и распространяла материалы и сообщения иностранных агентов, а также выступала как эксперт и респондент на площадках, представляемых иноагентами и иностранными СМИ, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В список иноагентов 30 августа также включили журналистку Галину Тимченко, юриста Елену Лукьянову и объединение «Коалиция Новосибирск 2020».

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*Признаны иностранными агентами решением Минюста РФ.