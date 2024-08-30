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Минюст внес в список иноагентов организацию из Горячего Ключа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minyust-vnes-v-spisok-inoagentov-organizatsiyu-iz-goryachego-klyucha
Минюст внес в список иноагентов организацию из Горячего Ключа
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Министерство юстиции 30 августа внесло в перечень иноагентов автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности»*.

Организация, зарегистрированная в Горячем Ключе, распространяла недостоверную информацию «о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Информация относилась к сфере экологии и правоохранной деятельности.

Кроме того, «Гражданская инициатива против экологической преступности»* создавала и распространяла материалы и сообщения иностранных агентов, а также выступала как эксперт и респондент на площадках, представляемых иноагентами и иностранными СМИ, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В список иноагентов 30 августа также включили журналистку Галину Тимченко, юриста Елену Лукьянову и объединение «Коалиция Новосибирск 2020».

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*Признаны иностранными агентами решением Минюста РФ.

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