Путин запретил размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в Федеральный закон «О контроле деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон запрещает лицам, признанным иностранными агентами, размещать свою рекламу в интернете и СМИ. Кроме того, российским гражданам и компаниям запретили рекламироваться на любых ресурсах иноагентов: блогах, сайтах, аккаунтах в социальных сетях и т. д. Государственная Дума приняла законопроект 28 февраля, а Совет Федерации одобрил его 6 марта, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теперь за размещения рекламных материалов иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц. За размещение рекламы иностранных агентов СМИ будет грозить штраф до 300 тыс. рублей.

По словам авторов инициативы, новый законопроект направлен на укрепление безопасности России. В прошлом году свыше 200 российских лиц разместили рекламу услуг и товаров на информационных ресурсах, принадлежащих иностранным агентам, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.