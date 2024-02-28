Иностранным агентам запретили рекламироваться в России и размещать объявления

Соответствующие поправки в законодательство приняли единогласно приняли депутаты Государственной Думы.

Новый закон запрещает лицам, признанным иностранными агентами, размещать свою рекламу в интернете и СМИ. Кроме того, российским гражданам и компаниям запретили рекламироваться на любых ресурсах иноагентов: блогах, сайтах, аккаунтах в социальных сетях и т. д.

Теперь за размещения рекламных материалов иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц. За размещение рекламы иностранных агентов СМИ будет грозить штраф до 300 тыс. рублей.

По словам авторов инициативы, новый законопроект направлен на укрепление безопасности России. В прошлом году свыше 200 российских лиц разместили товару услуг и товаров на информационных ресурсах, принадлежащих иностранным агентам, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

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