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Минюст РФ признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minyust-rf-priznal-inoagentom-biznesmena-olega-tinkova
Минюст РФ признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова
Фото www.forbes.ru

Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц-иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова*.

«Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами РФ», — сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В реестр также внесли актера театра Гоголя Никиту Кукушкина*, журналистку Анну Наринскую*, философа, член-корреспондента РАН Юлию Синеокую* и правозащитника Аслана Арцуева*.

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*Признаны иностранными агентами решением Минюста РФ.

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