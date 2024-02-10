Размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов хотят запретить в России

Депутаты Госдумы считают, что иностранных агентов необходимо лишить возможности зарабатывать в России, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подчеркнул Володин.

Сейчас в Госдуме прорабатывают законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов — на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, добавил депутат. По его словам, в адрес Госдумы поступают обращения граждан о том, почему российские компании размещают рекламу у иноагентов.

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — написал Вячеслав Володин в Telegram.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что законопроект уже подготовили, сейчас он находится на согласовании.

«Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны. Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Володин, ускорит принятие законопроекта», — написал Василий Пискарев в Telegram.

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