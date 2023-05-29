Стационар центральной районной больницы отремонтировали в Джубге

Об этом 29 мая сообщила вице-губернатор Анна Минькова в соцсетях.

«Завершили работы в здании дневного стационара Туапсинской ЦРБ № 2. Заменили все коммуникации, обновили кровлю, фасады зданий, отремонтировали помещения. Также закупили новую мебель и благоустроили территорию», — рассказала замглавы региона.

В здании обустроили дневной стационар, кабинеты участковых педиатра и терапевта, а также подстанцию скорой помощи, процедурный, рентген- и физиокабинет.

«В этом году также планируем установить в медучреждении новый рентген-аппарат. Уже на днях специалисты начнут принимать пациентов в обновленных помещениях. Всего Туапсинская центральная районная больница №2 обслуживает около 30 тыс. жителей», — написала Анна Минькова в Telegram.

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