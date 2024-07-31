Статистику ДТП будут транслировать на электронных табло на трассах в Сочи

Предполагается, что это поможет сократить число нарушений правил дорожного движения.

ФКУ «Черноморье» вывело на электронные табло на федеральных трассах Сочи статистику ДТП в 2024 году.

Отмечается, что хотя общее число ДТП на подведомственных ФКУ «Черноморье» трассах в текущем году в целом соответствует показателям прошлого года, количество аварий с тяжелыми последствиями, в том числе со смертельным исходом, резко выросло.

Наиболее острая ситуация с начала года наблюдается на трассах А-147 Джубга — Сочи и обоих направлениях трассы А-149 Адлер — Красная Поляна.

На А-147 с начала года зарегистрировано 1391 ДТП. В них погибли 17 человек, травмы получили 192 человека. На обоих направлениях А-149 произошло 114 ДТП. В них погибло четыре и пострадало 53 человека. Количество погибших в сравнении с 2023 годом увеличилось примерно на 40%.

Чаще всего причиной ДТП становятся грубые нарушения правил дорожного движения — более 60% от общего числа аварий. К наиболее частым нарушениям относятся столкновения (в том числе связанные с выездом на встречную полосу движения), съезд с дороги (часто со столкновением с препятствием) и нарушения с участием пешеходов (в том числе на средствах индивидуальной мобильности), сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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