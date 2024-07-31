Пьяный водитель насмерть сбил пенсионера на грунтовой дороге в Павловском районе

Авария, в результате которой погиб пожилой мужчина, произошла 30 июля около 13:00 в станице Атаманской на улице Заречной в районе дома № 2.

По предварительным данным 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114, двигаясь по грунтовой дороге, не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением и сбил 72-летнего мужчину, а после врезался в припаркованный на обочине автомобиль Skoda Octavia.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, а виновник аварии получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли водителя отечественной легковушки к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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