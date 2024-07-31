Четыре человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара

Авария с участием трех автомобилей произошла 30 июля около 23:00 на улице Красной.

По предварительным данным, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и врезался в следовавшие в попутном направлении Audi и «Ладу».

В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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