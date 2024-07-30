Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пенсионер за рулем «Лада Гранта» погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-za-rulem-lada-granta-pogib-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae
Пенсионер за рулем «Лада Гранта» погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 30 июля в 15:30 на 31-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 23-летний житель Воронежской области ехал за рулем автомобиля марки Hyundai со стороны поселка Джубга в сторону Туапсе и не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 69-летний местный житель.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в зажатой между фурами легковушке погибли пять человек в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях