Пенсионер за рулем «Лада Гранта» погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 30 июля в 15:30 на 31-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 23-летний житель Воронежской области ехал за рулем автомобиля марки Hyundai со стороны поселка Джубга в сторону Туапсе и не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 69-летний местный житель.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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