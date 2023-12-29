«Старый» центр Краснодара остался без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло вечером 29 декабря.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «Северо-Восточная», «СВ-216» и 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Карасунской, Гоголя, Чапаева, Суворова, Железнодорожной, Костылева, Базовская Дамба и Карасуно-Набережная.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «НЭСКа» уточнили, что в результате аварии в «старом» центре Краснодара свет также отключили на улицах: Володарского, Орджоникидзе, Дмитриевской Дамбе, Переходной и Братьев Дроздовых. Восстановить подачу электричества планируют к 21:00.

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