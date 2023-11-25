«Старый» центр Краснодара остался без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло вечером 25 ноября.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «Ц-9» и шесть трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Красной, Красноармейской, Коммунаров, Северной, Леваневского, Пашковской, Буденного, Седина, Кузнечной, Головатого и Длинной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в «старом» центре города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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