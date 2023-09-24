«Старый центр» Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии

Аварийное отключение света в Центральном округе произошло вечером 24 сентября.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-216» и 21 трансформаторная подстанция. Свет на время отключили на улицах: Гоголя, Чапаева, Базовской, Суворова, Карасунской Набережной, Братьев Дроздовых, Радио, Железнодорожной и Базовская Дамба.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» уточнили, что из-за аварии электричество также отключили на улицах: Карасунской, Горького, Орджоникидзе, Дмитриевской Дамбе, Костылева, Казачьей, Салтыкова-Щедрина, Володарского, Короленко, Переходной, а также переулках Правды и Широком.

Восстановить подачу электричества в «старом центре» Краснодара планируют к 20:00.

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