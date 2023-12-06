Старые вещи загорелись в частном доме в Кропоткине
Происшествия
06.12.2023 07:24
О пожаре в частном доме на улице Розы Люксембург в экстренные службы сообщили 5 декабря в 17:23.
Прибыв на место, пожарные установили, что в одной из комнат дома горят б/у вещи. Огонь успел охватить 5 кв. м, была угроза распространения огня на весь дом.
В 17:28 возгорание локализовали, а в 17:32 полностью ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.
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