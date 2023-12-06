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Старые вещи загорелись в частном доме в Кропоткине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/starye-veshhi-zagorelis-v-chastnom-dome-v-kropotkine
Старые вещи загорелись в частном доме в Кропоткине
Фото t.me/kropotkin101

О пожаре в частном доме на улице Розы Люксембург в экстренные службы сообщили 5 декабря в 17:23.

Прибыв на место, пожарные установили, что в одной из комнат дома горят б/у вещи. Огонь успел охватить 5 кв. м, была угроза распространения огня на весь дом.

В 17:28 возгорание локализовали, а в 17:32 полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

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