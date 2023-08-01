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Старую мину нашли в Краснодаре на улице Красной

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/staruyu-minu-nashli-v-krasnodare-na-ulitse-krasnoj
Старую мину нашли в Краснодаре на улице Красной
Старую мину нашли в Краснодаре на улице Красной

Боеприпас времен войны обнаружили 1 августа на территории здания на улице Красной, 104 — в районе пересечения с Пашковской.

На месте работают пожарные, городские спасатели и газовики. После приезда росгвардейцев найденную мину увезут на полигон для утилизации.

«Это стандартная процедура. Поводов для беспокойства нет», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Здание на улице Красной, 104 является объектом культурного наследия как «Дом жилой Кононенко с торговыми помещениями». Его построили в 1900 году.

«Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина. Опасности она не представляла. Учебный боеприпас передали сотрудникам полиции», — сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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