Почти 30 артиллерийских снарядов заметили возле пляжа на Черноморском побережье Турции

Боеприпасы заметили в море возле пляжа Софулар около города Шиле утром 28 июля.

В 10 метрах от берега на глубине около метра находились 28 артиллерийских снарядов. Водолазы подняли со дна восемь боеприпасов и передали их специалистам для изучения и уничтожения.

Доступ к пляжу Софулар временно закрыли. Найденные в Черном море снаряды планируют уничтожить ко 2 августа. Экспертам предстоит установить, как боеприпасы оказались возле пляжа, сообщает телеканал Ahaber.

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