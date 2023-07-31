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Почти 30 артиллерийских снарядов заметили возле пляжа на Черноморском побережье Турции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-30-artillerijskih-snaryadov-zametili-vozle-plyazha-na-chernomorskom-poberezhe-turtsii
Почти 30 артиллерийских снарядов заметили возле пляжа на Черноморском побережье Турции
Фото телеканала Ahaber

Боеприпасы заметили в море возле пляжа Софулар около города Шиле утром 28 июля.

В 10 метрах от берега на глубине около метра находились 28 артиллерийских снарядов. Водолазы подняли со дна восемь боеприпасов и передали их специалистам для изучения и уничтожения.

Доступ к пляжу Софулар временно закрыли. Найденные в Черном море снаряды планируют уничтожить ко 2 августа. Экспертам предстоит установить, как боеприпасы оказались возле пляжа, сообщает телеканал Ahaber.

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