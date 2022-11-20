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Стартует прием заявок на конкурс для предпринимателей «Инновационный Краснодар»

Экономика
20.11.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/startuet-priem-zayavok-na-konkurs-dlya-predprinimatelej-innovatsionnyj-krasnodar
Стартует прием заявок на конкурс для предпринимателей «Инновационный Краснодар»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

К участию приглашаются предприниматели, занимающиеся разработкой и внедрением инноваций. Заявку можно подать с 21 ноября до 21 декабря.

Конкурс «Инновационный Краснодар» проводится ежегодно. Одна из его основных задач — популяризация научных идей, развитие активности малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвесторов.

Традиционно, конкурс проводят в номинации «Проекты для реального сектора экономики». Также дополнительно определят двух победителей в категории «Дебют».

В конкурсе «Инновационный Краснодар» могут принять участие инновационные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи. Кроме того, к участию допускаются проекты, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Победители получат дипломы и призы, а их проекты разместят на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку. Подать ее можно по адресу: Краснодар, улица Северная, 279 в кабинете 427. Кроме того, ее можно отправить по электронной почте [email protected] и [email protected] Задать дополнительные вопросы можно по телефону 255-26-01, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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