Стартует прием заявок на конкурс для предпринимателей «Инновационный Краснодар»
К участию приглашаются предприниматели, занимающиеся разработкой и внедрением инноваций. Заявку можно подать с 21 ноября до 21 декабря.
Конкурс «Инновационный Краснодар» проводится ежегодно. Одна из его основных задач — популяризация научных идей, развитие активности малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвесторов.
Традиционно, конкурс проводят в номинации «Проекты для реального сектора экономики». Также дополнительно определят двух победителей в категории «Дебют».
В конкурсе «Инновационный Краснодар» могут принять участие инновационные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи. Кроме того, к участию допускаются проекты, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
Победители получат дипломы и призы, а их проекты разместят на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку. Подать ее можно по адресу: Краснодар, улица Северная, 279 в кабинете 427. Кроме того, ее можно отправить по электронной почте [email protected] и [email protected] Задать дополнительные вопросы можно по телефону 255-26-01, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций.
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета