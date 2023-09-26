Стартовало проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону
Общество
26.09.2023 09:35
Об этом 26 сентября заявил министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов в рамках Азовского экологического форума.
Новая железнодорожная ветка пройдет по побережью Азовского моря и соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и ДНР.
«На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов», — сказал Юрий Гуськов
Строительство ветки может быть завершено в течение нескольких лет.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал распоряжение о создании ФГУП «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги новых регионов России, сообщает ТАСС.
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