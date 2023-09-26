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Стартовало проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/startovalo-proektirovanie-novoj-zheleznodorozhnoj-vetki-iz-kryma-v-rostov-na-donu
Стартовало проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону
Фото freepik.com

Об этом 26 сентября заявил министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов в рамках Азовского экологического форума.

Новая железнодорожная ветка пройдет по побережью Азовского моря и соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и ДНР.

«На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов», — сказал Юрий Гуськов

Строительство ветки может быть завершено в течение нескольких лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал распоряжение о создании ФГУП «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги новых регионов России, сообщает ТАСС.

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