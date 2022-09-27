Стартовала экспертная оценка товаров, заявленных на конкурс «Сделано на Кубани»
На конкурс «Сделано на Кубани» поступили 353 заявки от 125 кубанских организаций и ИП.
В числе заявленных —продовольственные и непродовольственные товары, а также продукция производственно-технического назначения. До 11 октября продукцию проверят на качество и безопасность.
В группу продовольственных товаров заявлены растительное масло, чай, овощные консервы, свежие овощи, детское пюре, варенье, хлеб и кондитерские изделия, мясо, молоко, напитки. В группу непродовольственных товаров — игрушки, мебель, бумага, посуда и другие товары.
В состав экспертной комиссии вошли сотрудники краевого департамента потребительской сферы, краевого министерства сельского хозяйства, департамента промышленной политики, департамента информатизации и связи, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, вузов и специалисты по сертификации продукции. Эксперты оценят маркировку и документы.
Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится в конце октября. Победителей наградят в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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