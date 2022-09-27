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Стартовала экспертная оценка товаров, заявленных на конкурс «Сделано на Кубани»

Экономика
27.09.2022 18:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/startovala-ekspertnaya-otsenka-tovarov-zayavlennyh-na-konkurs-sdelano-na-kubani
Стартовала экспертная оценка товаров, заявленных на конкурс «Сделано на Кубани»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На конкурс «Сделано на Кубани» поступили 353 заявки от 125 кубанских организаций и ИП.

В числе заявленных —продовольственные и непродовольственные товары, а также продукция производственно-технического назначения. До 11 октября продукцию проверят на качество и безопасность.

В группу продовольственных товаров заявлены растительное масло, чай, овощные консервы, свежие овощи, детское пюре, варенье, хлеб и кондитерские изделия, мясо, молоко, напитки. В группу непродовольственных товаров — игрушки, мебель, бумага, посуда и другие товары.

В состав экспертной комиссии вошли сотрудники краевого департамента потребительской сферы, краевого министерства сельского хозяйства, департамента промышленной политики, департамента информатизации и связи, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, вузов и специалисты по сертификации продукции. Эксперты оценят маркировку и документы.

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится в конце октября. Победителей наградят в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на юбилейный конкурс «Сделано на Кубани» поступило рекордное число заявок.

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