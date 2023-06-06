Стартовала акция «Наша Родина глазами детей»

Всероссийская акция приурочена к празднованию Дня России. Ее основная цель — рассказать жителям других регионов и стран об истории, традициях и современности родного края.

Участникам акции необходимо добиться максимального охвата публикаций своей работы, ранее присланной на конкурс «Расскажи миру о своей Родине». Для этого нужно до 12 июня размещать во ВКонтакте, «Одноклассниках», Telegram на «Дзен» и RuTube как можно больше постов с описанием своей работы, участвующей в конкурсе.

Это могут быть ссылки на работу, загруженную в группы конкурса «Расскажи миру о своей Родине» с кратким описанием работы и конкурса или отдельный пост с приложенной к нему работой и описанием работы и конкурса. Размещать можно не более одного поста в одном паблике.

С 13 по 14 июня нужно отправить отчет организаторам по установленной форме. Итоги подведут 16 июня. При подведении итогов будут учитываться количество публикаций и охват пользователей. Публикации, размещенные в закрытых группах, личных сообщениях, а также посты, достоверность которых не может быть проверена, учитываться не будут.

В акции могут участвовать конкурсанты любого из пяти конкурсов «Расскажи миру о своей Родине», проходивших с 2017 года по 2023 год, чья работа была допущена к участию.

Пять победителей акции получат сертификаты «Репортера Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» 1 класса» и получат профессиональную версию программы-видеоредактора VSDC.

Организаторами акции выступают АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи», организатор Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

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