Стартовал ремонт двух мостов через реку Кубань

Начали плановый ремонт двух мостов через реку Кубань на 229-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на территории Ставропольского края.

Там проведут модернизацию двух мостов, длина каждого перехода — 145 метров. В ходе работ восстановят конструкции опор и пролетов, выполнят гидроизоляцию и смонтируют деформационные швы с полимербетоном. Это обеспечит плавный заезд на мост. Покрытие мостов выполнят из бетона и двух слоев асфальтобетона.

На подходах уложат три слоя асфальта с армированием из геосетки. На мостах обновят барьерные и перильные ограждения, знаки и разметку. На данном этапе движение осуществляется только по двум полосам левого моста, сообщает пресс-служба Росавтодора в Telegram.

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