На трассе М-4 «Дон» проведут капремонт мостов в Краснодарском крае

Это позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортную ситуацию на подъездах к курортам Черноморского побережья.

Так, в планах обновить левую часть путепровода через железную дорогу на 1335 км скоростной федеральной трассы на Восточном обходе Краснодара и правую часть моста через реку Кобза на 1400 км в районе Горячего Ключа. Работы проведут на участках длинной 68,4 метра и 91,7 метра соответственно.

Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Согласно ему укрепят конструкции мостовых сооружений, заменят слои дорожного покрытия, а также обустроят обочины и откосы.

Ожидается, что после капитального ремонта расчетная скорость движения на этих участках трассы М-4 «Дон» вырастет до 120 км/ч, сообщает официальный канал Главгосэкспертизы России в Telegram.

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