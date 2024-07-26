Ремонт путепровода на М-4 между Кубанью и Адыгеей завершили раньше срока

Путепровод на 1353 км трассы ремонтировали меньше полугода, а завершили работы на 5 месяцев раньше заявленных сроков.

«Были выполнены мероприятия по частичной замене балок пролетных строений и конструктивных элементов мостового полотна — уложены верхний и нижний слои покрытия, устроена гидроизоляция и заменены деформационные швы», — сообщается в Telegram-канале ГК «Автодор».

Также дорожники установили новое барьерное и перильное ограждения, нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами и сделали тротуары. Все это позволило повысить уровень безопасности трассы между Краснодаром и Майкопом.

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