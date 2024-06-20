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Дорожную разметку обновили на всем протяжении трассы М-4 «Дон» на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhnuyu-razmetku-obnovili-na-vsem-protyazhenii-trassy-m-4-don-na-kubani
Дорожную разметку обновили на всем протяжении трассы М-4 «Дон» на Кубани
Фото avtoturistu.ru

Также на трассе провели инвентаризацию дорожных знаков.

Чтобы повысить безопасность движения на участках дороги в горах, установили знаки, предупреждающие водителей о повороте с ограниченной видимостью или малым радиусом поворота.

Кроме того, на Кубани в течение двух лет появилось новое освещение более чем на 100 км дорожных участков. Из них 54,5 км привели в порядок в рамках комплексного обустройства, а еще 59,7 км — в рамках строительства и реконструкции.

При этом в местах устройства линий освещения установили барьерное ограждение, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

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