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За год по Дальнему западному обходу Краснодара проехали около 2,7 млн раз

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-po-dalnemu-zapadnomu-obhodu-krasnodara-proehali-okolo-2-7-mln-raz
За год по Дальнему западному обходу Краснодара проехали около 2,7 млн раз
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В среднем за сутки по этому участку федеральной трассы М-4 «Дон» совершают более 8 тыс. проездов, сообщил 17 июня зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Движение по Дальнему западному обходу Краснодара и обходу Аксая досрочно запустили 15 июня 2023 года.

«Обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара входят в состав федеральной трассы М-4 «Дон», которая является основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережье. Благодаря слаженной работе дорожников строительство удалось завершить с опережением сроков: обход Аксая построили раньше на 18 месяцев, ДЗОК — на полгода», — отметил зампредседателя правительства.

Новые дороги позволили автомобилистам быстро, комфортно и безопасно добираться на юг страны и обратно, разгрузить города от транзитного транспорта, а также повысить туристическую привлекательность регионов, цитирует Марата Хуснуллина пресс-служба Правительства РФ.

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