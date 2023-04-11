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Стартовал прием заявок на третий Всероссийский форум классных руководителей и наставников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/startoval-priem-zayavok-na-tretij-vserossijskij-forum-klassnyh-rukovoditelej-i-nastavnikov
Стартовал прием заявок на третий Всероссийский форум классных руководителей и наставников
Стартовал прием заявок на третий Всероссийский форум классных руководителей и наставников

Форум проведут с 3 по 7 октября в Москве. Его участниками станут 3 тыс. классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей страны.

ФКР станет одним из основных событий 2023 года, объявленного Годом педагога и наставника. Цель съезда — дать толчок к развитию профессионального сообщества классных руководителей страны.

До 20 апреля организаторы продолжат принимать заявки на участие в форуме от действующих классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования. Также с этой целью совместно с VK запустили удобное мини-приложение.

Отбор педагогов проведут в режиме онлайн, предусмотрено несколько этапов. Учителям предстоит заполнить анкету, пройти тесты по основам педагогики и внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя, а также представить видеовизитку, раскрывающую тему воспитательной инициативы.

Кроме того, 5 октября для всех участников форума проведут концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Всероссийский форум классных руководителей и наставников проводит Министерство просвещения РФ по поручению президента России. Стратегический партнер мероприятия — АНО «Диалог Регионы».

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