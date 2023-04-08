Педагог из Павловского района стала победителем конкурса «Учитель здоровья Кубани»

В 2023 году в конкурсе приняли участие 55 педагогов, победителем стала учитель биологии замдиректора школы № 3 станицы Павловской Елена Марина.

«На уроках Елена Витальевна использует здоровьесберегающие технологии, формирует у ребят культуру здорового образа жизни. Она лауреат премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, автор статей в научно-педагогических журналах и сборниках. Награждена медалью «За службу образованию» Благотворительным фондом наследия Менделеева», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева.

Конкурс провели в рамках Года педагога и наставника. Призеры — учитель физкультуры школы № 3 Динского района Алексей Костенко и учитель начальных классов гимназии № 5 Усть-Лабинского района Наталья Панкратова.

Все конкурсанты прошли заочный отбор, после которых прошли очные конкурсные испытания. Там учителя представили технологическую карту урока или внеурочного занятия, а также презентацию «Я — учитель здоровья» и выступили с творческой импровизацией «Культура здоровья».

Конкурс «Учитель здоровья Кубани» провели в 12 раз — за это время участие в нем приняли около 600 педагогов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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