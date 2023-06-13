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Стартовал открытый конкурс на разработку архитектурных решений для курорта «Новая Анапа»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/startoval-otkrytyj-konkurs-na-razrabotku-arhitekturnyh-reshenij-dlya-kurorta-novaya-anapa
Стартовал открытый конкурс на разработку архитектурных решений для курорта «Новая Анапа»
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил к участию в конкурсе российские и зарубежные компании, архитектурные бюро, консорциумы профессиональных специалистов.

Корпорация «Туризм. РФ» по поручению правительства проводит конкурс на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущего курорта «Новая Анапа». Лучшие идеи реализуют при проектировании территории объектов. Подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте.

По словам замглавы кабмина, работу по созданию всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа» можно назвать крупнейшим проектом в новейшей истории России.

«Главная особенность — это направленность на круглогодичный комфортный семейный отдых для наших граждан», — подчеркнул Чернышенко.

Благодаря реализации проекта появится более 25 тыс. новых рабочих мест, а прирост турпотока на Кубань составит до 5 млн человек каждый год, сообщает пресс-служба кабмина.

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