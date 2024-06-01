Старт летнего сезона: в Сочи 1 июня открыли 170 пляжей

В городе-курорте 1 июня официально стартовал высокий летний сезон.

В Год семьи на Черноморском побережье создали инфраструктуру для безопасного детского отдыха, подвижных игр и занятий спортом на свежем воздухе, а также плавания на открытой воде.

К высокому курортному сезону на 14 пляжах реализовали комплексные проекты благоустройства. Самые масштабные работы провели на пляже «Ривьера». Кроме того, к лету открыли участок набережной на правом берегу реки Сочи.

В Адлерском районе обновили территория пляжа «Лазурь» и набережной от пляжа «Жемчужина Сочи» до пляжа «Огонек-3», в Хосте — пляж «Волна». В Лазаревском районе завершили благоустройство пляжей «Взморье» и «Касабланка».

В день официального открытия летнего курортного сезона на крупнейших пляжах провели праздничную программу, совмещенную с Днем защиты детей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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