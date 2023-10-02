Старшеклассники Тимашевска проверили свои знания и уровень цифровой грамотности

Ученики 10-11 классов школы № 4 прошли тестирование в рамках акции «Цифровой диктант». Ее проводят по нацпроекту «Цифровая экономика».

Школьники в ходе онлайн-тестирования отвечали на вопросы, касающиеся защиты личных данных, использования современных государственных сервисов и мобильных приложений, актуальных направлений сферы IT. В итоге участники акции узнали уровень своей грамотности в сфере цифрового потребления, компетенций и кибербезопасности. Кроме того, после тестирования каждому предоставили индивидуальные рекомендации о том, какие знания в вопросе цифровой грамотности можно улучшить.

Пройти «Цифровой диктант» можно по этой ссылке до 15 октября. По итогам акции сформируют индекс цифровой грамотности населения страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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