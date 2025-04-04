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Старовойт назвал основные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/starovojt-nazval-osnovnye-prichiny-krusheniya-tankerov-v-kerchenskom-prolive
Старовойт назвал основные причины крушения танкеров в Керченском проливе
Фото Александра Талипова, t.me/talipovonlineV

Ространснадзор при участии экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершил расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил 4 апреля на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

По словам Старовойта, основной причиной аварии стало невыполнение капитанами и владельцами судов ограничений по сезону плавания. Кроме того, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами.

«Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — отметил Старовойт.

По итогам расследования Ространснадзор подготовил предложения по мерам, которые позволят избежать подобных аварий. В частности предлагается ввести превентивный мониторинг того, как суда исполняют установленные для них ограничения по сезону и районам плавания, а также срокам освидетельствования, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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