Старинное здание ФАПа реконструируют в Успенском районе

На внешний вид фельдшерско-акушерского пункта в селе Новоурупском Успенского района пожаловались местные жители. По их словам, это самое старинное здание в поселении — 1900 года постройки.

В селе проживают около 370 человек, для которых разрушающийся ФАП — единственное место, где они могут получить медицинскую помощь рядом с домом. Местные жители не хотят, чтобы медучреждение было снесено, и настаивают на косметическом ремонте. По словам главврача, здание еще может прослужить немало лет, поэтому приняли решение провести реконструкцию. Уже заменили окна и кровлю, осталось сделать отмостку и обновить фасадную часть.

«Сметную документацию на данные работы подготовили, выполнили и передали министерству здравоохранения. Соответственно в течение следующего года мы планируем все эти работы завершить», — сказал главный врач ГБУЗ «Успенская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края Карен Григорьев.

В медучреждении объяснили, что ремонтные работы растянулись из-за отсутствия программ реконструкции ФАПов. Нынешние обновления проводят за счет привлечения спонсорских средств. Деньги на оставшуюся часть работ предоставит министерство здравоохранения Кубани.

