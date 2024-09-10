Старейшая сеть краснодарских аптек перешла в краевую собственность

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева все аптеки сети войдут в ГУП «Кубаньфармация», учредителями которого являются региональные департамент имущественных отношений и министерство здравоохранения.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, реорганизацию муниципальных и государственных предприятий проводят в рамках поручения кабмина.

«Переход аптечной сети в краевую собственность — это шаг к консолидации активов. Он направлен на бесперебойное обеспечение лекарствами, в том числе льготных категорий наших жителей», — сказал замглавы региона.

Вице-губернатор также отметил, что в аптеках Краснодарского городского аптечного управления готовят индивидуальные препараты, которые не производят на заводах.

Краснодарское городское аптечное управление работает под брендом «Аптеки Кубани» и является старейшей сетью аптек. Она была основана в 1918 году. На сегодняшний день в сеть входят 21 аптека, 4 аптечных пункта и справочно-информационный центр.

На Кубани работает еще 13 ГУП, кроме аптечных предприятий. Из них пять запланированы к приватизации, три — к реорганизации в госучреждения, два — к ликвидации, еще одно находится в стадии банкротства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», действующую муниципальную аптечную сеть сохранят на краевом уровне в составе ГУП «Кубаньфармация» по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По федеральному законодательству МУП «Краснодарское городское аптечное управление» должны были ликвидировать, однако совместно с Краснодарским УФАС удалось проработать вопрос о сохранении.