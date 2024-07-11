Городское аптечное управление продолжит работу в Краснодаре

Действующую муниципальную аптечную сеть сохранят на краевом уровне в составе ГУП «Кубаньфармация» по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

По федеральному законодательству МУП «Краснодарское городское аптечное управление» должны были ликвидировать, однако совместно с Краснодарским УФАС удалось проработать вопрос о сохранении.

Замгубернатора Краснодарского края Роман Лузинов подчеркнул, что это решение, в первую очередь, приняли для сохранения прав льготников на получение лекарств

«Указанные меры позволят сохранить и расширить действующую аптечную сеть, а также провести мероприятия по модернизации имущественного комплекса. Более 20 аптек Краснодара бесперебойно продолжат свою работу», — сказал Лузинов.

На Кубани 10 государственных унитарных предприятий (ГУП) планируют реорганизовать до 30 сентября текущего года по требованию федерального закона.

В настоящее время в крае действует 14 ГУП. Из них пять запланировали к приватизации, три — к реорганизации в госучреждения и два — к ликвидации. Одно находится в стадии банкротства. «Курганинский групповой водопровод», «Кубаньводкомплекс» и «Кубаньфармация» продолжат свою работу в существующей организационно-правовой форме.

С 2009 года число ГУП сократилось почти в 14 раз. Тогда на Кубани работало 192 предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: соглашения о поставках заключили предприятия Кубани на выставке «Иннопром-2024».