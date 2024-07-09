Соглашения о поставках заключили предприятия Кубани на выставке «Иннопром-2024»

Участники экспозиции Краснодарского края заключили первые соглашения о поставках продукции на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Объем контрактов — более 500 млн рублей.

«На краевом стенде заключили первые соглашения о поставках кубанской продукции на предприятия Екатеринбурга и Новосибирска. В эти города наши производители поставят радиоэлектронное оборудование с уровнем локализации 80%, а также — оборудование для производства промышленных компрессоров, стационарных и передвижных компрессорных станций для предприятий нефтегазовой, энергетической, атомной, металлургической, кораблестроительной и химической промышленности. Общий объем поставок превысит полмиллиарда рублей», — рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Он добавил, что в прошлом году участвовавшие в краевой экспозиции предприятия заключили на выставке 30 контрактов на сумму около 2 млрд рублей. Краснодарский край за время участия в выставке презентовал на коллективных экспозициях региона продукцию 60 производителей, по итогам они подписали соглашения о поставках на общую сумму около 6 млрд рублей.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2024» проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Производственный потенциал Кубани на отдельном стенде представляют 19 промпредприятий и разработчиков края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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