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Станцию переливания крови капитально отремонтировали в Крымском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stantsiyu-perelivaniya-krovi-kapitalno-otremontirovali-v-krymskom-rajone
Станцию переливания крови капитально отремонтировали в Крымском районе
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Завершить работы планировали в декабре, но ремонт закончили со значительным опережением графика.

В здании обновили фасад, внутренние инженерные сети и полы, установили новые двери и окна, а также закупили мебель и оборудование, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«Для Крымской ЦРБ отделение переливания крови очень важно, ведь именно там происходит заготовка и хранение донорской крови. Затем эту кровь используют для оказания помощи пациентам районной больницы. Всего с начала года на Кубани заготовили более 44,6 тыс. л цельной донорской крови», — написал Евгений Филиппов в Telegram.

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