На Кубани 3 млн человек прошли диспансеризацию и медосмотры с начала года

Об этом 30 октября рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам Миньковой, с начала года диспансеризацию и медосмотры в регионе прошли уже 3 млн человек, из которых более 1 млн — дети.

«В прошлом году такой результат был только по итогу года. Радует, что все больше жителей уделяют внимание своему здоровью. Благодаря своевременному обследованию с начала года удалось выявить более 180 тыс. заболеваний, которые пациентам диагностировали впервые. Из них более 88 тыс. случаев — болезни системы кровообращения. Из 12 тыс. случаев онкозаболеваний более 2 тыс. также установили впервые», — написала Анна Минькова в своем Telegram.

Замглавы региона отметила, что важно предотвратить на ранней стадии заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию, так как они являются самыми распространенными.

На Кубани диспансеризацию можно пройти на базе 89 медорганизаций. Кроме того, работают 44 выездные медицинские бригады, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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