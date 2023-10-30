Неделя сохранения душевного комфорта стартовала в Краснодарском крае

Мероприятия, направленные на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, пройдут в регионе с 30 октября по 5 ноября согласно целям нацпроекта «Здравоохранение».

Так, 30 и 31 октября жители станицы Динской смогут пройти диагностику в мобильном комплексе «Маршрут здоровья». Затем 3 ноября он отправится в хутор Ленина под Краснодаром.

Станция переливания крови 31 октября направится в Северский район, а 2 ноября посетит Усть-Лабинский район. С 31 октября по 2 ноября в Крыловском районе будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». Акция «Кубань — край долгожителей» пройдет 2 ноября в Тихорецком районе.

Кроме того, в Краснодаре 1 ноября пройдет тематическая школа здоровья по адресу: улица имени Воровского, 182. На 2 ноября запланирована физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» на спортивной площадке рядом с домом 31 по улице Зиповской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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