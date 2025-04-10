Станция переливания крови 10 и 12 апреля посетит два района Краснодарского края

Жители Тимашевского и Славянского районов в рамках Всероссийской тематической недели, которую проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», могут принять участие в акции «День донора». Это позволит заготовить кровь и ее компоненты для нужд медучреждений региона.

Чтобы сдать кровь, необходимо прийти с паспортом и СНИЛСом в Станцию переливания крови:

10 апреля специалисты будут работать по адресу: Тимашевский район, Тимашевск, улица Братская, 123;

специалисты будут работать по адресу: Тимашевский район, Тимашевск, улица Братская, 123; 12 апреля — Славянский район, Славянск-на-Кубани, улица Батарейная, 377.

Регулярная донация крови полезна для человека: процедура способствует улучшению кровообращения и тонуса сосудов, является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Перед забором крови каждый донор или желающий стать донором обязательно сдает кровь на анализ. Это необходимо, чтобы оценить уровень гемоглобина и выявить возможные вирусные инфекции, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», акция «День донора» уже прошла в станицах Брюховецкой и Калининскую, а также в Усть-Лабинске. А еще неделей ранее специалисты Станции переливания крови посетили станицу Новодмитриевскую, Абинск и Славянск-на-Кубани.