Станица Динская 29 августа осталась без воды из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение водоснабжения по всей станице Динской произошло в 10:10 из-за порыва водопровода на улице Комсомольской.

Подачу воды в станице обещают восстановить сразу после устранения последствий аварии, сообщает пресс-служба администрации Динского поселения.

О причинах порыва на водопроводе не сообщается. Сколько человек временно остались без воды также неизвестно. Всего в Динской живут около 40 тыс. человек.

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