Станица Динская 29 августа осталась без воды из-за аварии
Происшествия
29.08.2022 10:37
Аварийное отключение водоснабжения по всей станице Динской произошло в 10:10 из-за порыва водопровода на улице Комсомольской.
Подачу воды в станице обещают восстановить сразу после устранения последствий аварии, сообщает пресс-служба администрации Динского поселения.
О причинах порыва на водопроводе не сообщается. Сколько человек временно остались без воды также неизвестно. Всего в Динской живут около 40 тыс. человек.
Читайте также: жители Приморско-Ахтарска встретили утро 29 августа без воды из-за аварии на водозаборе.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
- ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ