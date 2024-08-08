Станичный парк в Красноармейском районе благоустроят по нацпроекту

Зеленую зону на улице Советской в станице Староджерелиевской обновляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В парке уже уложили тротуарную плитку на дорожках и территориях, где будут проходить массовые мероприятия, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«Здесь оборудуют спортивную зону, установят объекты малых архитектурных форм. Сейчас начали установку детского игрового комплекса», — отметил Шапошник.

На заключительно этапе на территории проведут озеленение. Уже предусмотрели места для высадки новых деревьев и кустарников, а также приведут в надлежащее состояние цветники и газоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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