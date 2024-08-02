Бульвар приведут в порядок по нацпроекту в Горячем Ключе

Зеленую зону на улице Ленина в центре города благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы начали в июне.

На объекте обновили систему водоотведения, увеличив ее пропускную способность. Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку, а также готовятся к установке детского игрового и спортивного оборудования.

«На бульваре сделают велодорожки и обновят уличное освещение. Установят объекты малых архитектурных форм», ― рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Это продолжение комплексной реконструкции бульвара. В прошлом году на другом участке улицы Ленина заменили пешеходные дорожки, обновили фонари и установили подвесные качели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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