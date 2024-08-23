Станичный парк площадью 1,5 га приведут в порядок в Отрадненском районе

Общественную территорию в станице Удобной благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В парке уже привели в надлежащее состояние пространство вокруг обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны, сейчас завершается укладка пешеходных дорожек, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Глава ведомства добавил, что общественная территория располагается вблизи местного Дома культуры, поэтому здесь появится сцена для проведения массовых мероприятий.

Кроме того, в парке установят по две спортивные и детские площадки, новое уличное освещение и проведут озеленение. Около зеленой зоны предусмотрели место для парковки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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