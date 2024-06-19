Станичный парк площадью 1,1 га благоустроят в Мостовском районе по нацпроекту

Речь о территории на улице Ленина в центре станицы Костромской. Зеленую зону приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Для местных жителей этот парк — знаковое место. Здесь находится Дом культуры, в котором проходят концерты и народные гуляния, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«В работе более 11 тыс. кв. м. Уже закончили весь демонтаж, установили бордюры, заасфальтировали детскую площадку. Выполнили около четверти всего объема работ. До 1 июля подрядчик планирует завершить укладку тротуарной плитки, в том числе усиленной — на парковке. Будущей осенью в парке займутся озеленением», — отметил глава ведомства.

При разработке проекта благоустройства парка учитывали пожелания станичников. Например, здесь появится аллея славы, а также приведут в надлежащее состояние территорию у мемориала землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Всего за время действия профильного нацпроекта в регионе обновили около 1,3 тыс. общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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