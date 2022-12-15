Стало плохо за рулем: в Сочи иномарка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу
Происшествия
15.12.2022 11:54
Авария произошла 15 декабря около 9:15 на улице Кирова, 21.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль перевернулся на крышу возле здания художественной школы.
По предварительным данным, 35-летнему водителю автомобиля Volkswagen стало плохо. Он не справился с управлением, столкнулся с припаркованными автомобилями BMW и Volkswagen, после чего съехал на тротуар, где машина перевернулась.
В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.
Читайте также: два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Крымском районе.
Популярные новости
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
- Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам