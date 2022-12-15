Стало плохо за рулем: в Сочи иномарка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу

Авария произошла 15 декабря около 9:15 на улице Кирова, 21.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль перевернулся на крышу возле здания художественной школы.

По предварительным данным, 35-летнему водителю автомобиля Volkswagen стало плохо. Он не справился с управлением, столкнулся с припаркованными автомобилями BMW и Volkswagen, после чего съехал на тротуар, где машина перевернулась.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.

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