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Стало плохо за рулем: в Сочи иномарка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-ploho-za-rulem-v-sochi-inomarka-vyletela-na-trotuar-i-perevernulas-na-kryshu
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 15 декабря около 9:15 на улице Кирова, 21.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль перевернулся на крышу возле здания художественной школы.

По предварительным данным, 35-летнему водителю автомобиля Volkswagen стало плохо. Он не справился с управлением, столкнулся с припаркованными автомобилями BMW и Volkswagen, после чего съехал на тротуар, где машина перевернулась.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.

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